外交小尖兵開始報名 獲勝可出國訪問

外交部一年一度的「外交小尖兵」選拔活動開始，歡迎高中職及五專學生踴躍報名，前3名優勝隊伍能獲得出國訪問機會。

外交部及教育部今天下午共同舉辦「105年外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動開跑」記者會，由外交部公眾外交協調會執行長王珮玲於會中宣布今年度活動主題為「開啟國際視野，擴展青年交流」。

王珮玲致詞表示，外交部自民國91年開始每年持續舉辦外交小尖兵選拔活動，希望國內青年學子能活化運用在校的英語學習，透過參賽過程精進英語表達能力，並增進對國際議題的瞭解，進而培養多元的國際視野及國際參與的熱情與能力。

她表示，外交小尖兵選拔活動舉辦邁入第15屆，已有2000多個團隊、8000多位小尖兵參與，優勝隊伍已參訪北美、英國、澳洲及東南亞等主要國家，廣泛與各國政、學、僑各界青年領袖交流，有助擴大青年世代國際參與的廣度與深度。

王珮玲鼓勵並邀請全國各地高中職及五專的同學踴躍報名今年的選拔活動，給自己一次不同以往的挑戰，以及嶄新的學習體驗。

今天活動邀請曾參與外交小尖兵活動的節目主持人楊小黎，現身分享參賽心得及對日後生涯發展的影響；也邀請去年優勝隊伍武陵高中、建國中學及復旦中學等3校小尖兵代表與會，分享今年年初參訪新加坡、馬來西亞及泰國等東南亞3國「新南向」之旅的經驗及心得。

他們表示，透過參訪有助瞭解星、馬、泰政經情勢，並與當地青年學子面對面交流，體驗各國文化多樣性，對高中生來說是相當難得的經驗。其中武陵高中潘予文的母親來自菲律賓，他也分享對於台菲兩國文化差異的觀察。

今年選拔活動報名時間為9月1日至30日，將分為初、決賽兩階段；初賽將在北、中、南三區舉行，比賽項目分為英語才藝表演及團體英語演講，決賽則增加益智問答項目。各區初賽前6名隊伍將進入決賽，決賽錄取前10名表現優良隊伍，前3名優勝隊伍將由主辦單位安排赴國外參訪。1050907

(中央社)