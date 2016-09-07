傳宋楚瑜任APEC特使 柯建銘：樂觀其成

民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，媒體報導，總統蔡英文將指派親民黨主席宋楚瑜擔任總統的特使，出席11月20日在祕魯首都利馬登場的APEC會議，他樂觀其成。

柯建銘下午發布新聞稿表示，媒體報導，蔡總統將指派宋楚瑜擔任特使，出席11月20日在祕魯首都利馬登場的APEC會議，宋楚瑜的能力與與豐富的政治經驗，台灣社會皆有目共睹，宋楚瑜是台灣政壇重量級的政治人物，他相信宋楚瑜在政壇上累積的經驗與長才，絕對能勝任APEC特使的角色與任務。

他說，宋楚瑜是現任親民黨主席，蔡總統邀請宋楚瑜擔任代表台灣出席APEC，是非常好的跨黨派合作模式的建立，也是實踐在選後民進黨所強調，將開啟台灣政壇和解工程；對於朝野政黨間的合作的具體實踐，具有相當正面與指標性的意義。

柯建銘表示，APEC是很重要的亞太地區的國際區域經濟組織，無涉兩岸爭議，邀請宋楚瑜作為總統特使，協助台灣積極參與國際事務、發展經濟產業、參與國際區域經濟組織活動，是很好的安排。1050907

(中央社)