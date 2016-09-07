陸小學生開學清單 文具等費用逾50萬
一名北京網民最近曬出了一張小學生的開學清單，合計費用超過人民幣11萬元（約逾新台幣50萬元），堪稱「天價開學清單」，立刻引發了熱議。
綜合中新網、西安晚報報導，從這名網民曝光的清單來看，包含多種類型開銷，從nike書包、學校推薦書目、服裝穿戴、課外培訓班、出國旅遊……總費用竟超過了11萬元。
有網民表示，好的生活和教育理念能給孩子更寬廣的視野，能負擔得起就不是問題；也有網民表示，「天價開學清單」不僅會助長學生之間攀比之風，還會增加孩子的負擔。1050907
(中央社)
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