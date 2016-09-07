台北馬拉松抽籤參賽結果出爐 半數上榜
「2016台北馬拉松」今天下午以電腦隨機抽籤，抽出全馬、半馬共2萬5000名參賽者，全馬組限額7000人，抽籤數為1萬5030人；半馬組限額1萬8000人，登記抽籤為3萬6672人。
體育局表示，「2016台北馬拉松」7日下午2時以電腦隨機在所有登記報名抽籤者中，抽出全馬、半馬共兩個組別總計2萬5000名的參賽者名單，平均中籤率為4成8。活動單位將以電子郵件通知抽中的參賽者外，跑友也可透過活動官網查詢抽籤結果。
「2016台北馬拉松」全馬組限額7000人，登記抽籤人數為1萬5030人，中籤率約為4成7；半馬組，限額1萬8000人，登記抽籤人數為3萬6672人，中籤率約為4成9；今年的總平均中籤率為4成8。
體育局說，今年台北馬拉松登記抽籤報名時間自1日中午至9月6日下午5時截止，並在7日下午2時在國巨律師事務所律師蔡文玲見證下，以電腦隨機抽出全馬、半馬共兩個組別的參賽名單，並全程錄影，過程完全公正。
體育局提醒，所有抽中的跑者要在8日至10日期間辦理資料填報及繳費作業，以完成報名手續，未於規定時間內繳費者將視同放棄參賽資格，12日公告候補名單，相關事項請詳見活動網站。1050907
(中央社)
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