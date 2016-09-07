中職義大轉手 富邦預計11月接手經營

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中職義大將轉賣富邦，富邦金控資深副總陳昭如今天表示，預計本季結束，大約在11月，富邦的團隊會正式接手經營，吉祥物、新隊名等還在規劃當中。

義大犀牛6月16日宣布，盼有熱愛棒球、想進軍職棒的企業團體，能接洽球隊經營轉手事宜。

富邦金控今天宣布，金控旗下富邦金控創投的子公司富邦育樂與義大育樂公司簽署合作備忘錄，待交易正式完成後，富邦育樂將接手義大職棒隊，正式進軍職棒。

對於富邦花多少錢買下義大，富邦金控總經理許婉美基於保密條款，不便透露。1050907

(中央社)