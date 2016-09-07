用愛感動學生 凱旋國中周成翰獲傑出導師
宜蘭縣凱旋國中教師周成翰，外表帥氣有型，教學自有一套，他認為，陪伴比教導更重要，每個孩子都希望被看見，都要用愛細心照顧；不少問題學生受到感動，一點一滴變得更好，這份成就感促使周繼續努力，今年更獲頒全國友善校園傑出導師獎。
32歲的周成翰榮獲教育部105年度友善校園傑出導師獎，全國僅5名獲此殊榮，校長陳志勇說，周任教10年來，全方位關心每位學生，包含學習、生活、品格、健康等，令人很佩服，這學期升任學務主任，是全校總導師，希望帶給孩子更多希望。
彰化師範大學英語系畢業的周成翰，也是英國雪菲爾大學國際關係碩士，目前還在北藝大進修表演藝術，10年來在凱旋國中帶過3屆畢業生，其中一屆是他自告奮勇，半途接手當導師，如何讓難帶的學生乖乖聽話？他的方法就是「用愛照顧」。
「孩子的改變，是繼續下去的動力！」周成翰說，花很多時間陪伴學生，像是戒菸、銷大過、處理感情與交友問題等，曾經對未來迷惘男學生，如今在桃園從軍，他曾在作文中寫道，因為老師，所以想變得更好，當時看到這段文字，真的很感動。
目前單身的周成翰，大多時間花在學生身上，他認為，導師就像學生第二個父母，關照每個孩子，讓孩子感受到你愛他！他每學期和學生深層聊天2次，從孩子身上發現獨特之處，引導他們面對未來，每月家訪與家長對話，隨時關心孩子成長狀況。
為了協助弱勢家庭學生，周成翰成立班級基金，今年畢業的班級，獲家長大力支持，3年來總額捐款超過10萬元；周還會自己製作班書，送給每屆畢業生，裡頭記滿對每位學生的回憶，還附上20、30、40、50歲信件，開啟他們對未來的想像。
(中時)
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