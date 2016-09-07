三上悠亞牽線 又有女偶像下海拍AV

前乃木坂46成員大和里菜AV開工照流出，傳出是AV天后三上悠亞牽線。(取自日網)

網傳大和里菜開工照。(取自日網)

三上悠亞。(取自三上悠亞推特)

日本AV界近年掀起一股女偶像下海風潮，包括日前才訪台的前SKE48成員三上悠亞（鬼頭桃菜），現在更爆出三上悠亞「呷好逗相報」，竟把閨蜜乃木坂46前成員大和里菜也給推入火坑，網路流出疑似大和里菜的AV開工照。

現年22歲的大和里菜是AKB48官方敵團乃木坂46第一代成員，2014年被爆出未成年喝酒，重挫偶像形象，最後慘遭經紀公司炒魷魚，退出乃木坂46。不過她沉寂一段時間後，又被爆出疑似在7月投身AV界，還特地跑到偶像、AV小天后葵司拍攝處女作的地點，拍攝作品封面。

由於大和里菜與三上悠亞是好姐妹，兩人還曾一起赴韓國旅行，因此不排除她是在三上悠亞牽線下，成為AV界生力軍。

(中時電子報)