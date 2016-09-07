大巨蛋案大轉彎 北市府：樂見遠雄態度轉變

遠雄送出書面同意書並表達將依相關主管機關程序進行辦理，台北市副市長鄧家基(圖)7日表示，非常樂見遠雄的退讓與轉變尊重公共安全，這是大家一致的期待。（王英豪攝）

遠雄企業團發言人楊舜欽今下午表示，將依法規標準完成大巨蛋，且已發函並檢附同意書交給市府。圖為台北大巨蛋工地施工情形。(資料照片 郭吉銓攝）

（18：36 更新內文）大轉彎！北市府要求遠雄8日前改善大巨蛋公安並完成建照變更，原市長柯文哲、副市長鄧家基等官員都態度強硬稱未完成就終止契約，未料，在「大限」將至前，不僅遠雄企業團發言人楊舜欽今下午4時出面表示，將依法規標準完成大巨蛋，且已發函並檢附同意書交給市府，是「釋出善意」且「讓步」，副市長鄧家基也回應「樂見」；換言之，大巨蛋可能不解約。

遠雄今下午說明結束後，鄧家基、發言人林鶴明隨即於5時30分也召開記者會。鄧在會中表示，非常樂見遠雄的退讓跟轉變，願意尊重公共安全，這是大家一致的期待，下午也確實收到同意書，正把相關內容委請律師團、相關局處進行研究，明天上午10時會正式記者會說明後續的正式立場。

鄧家基也說，遠雄書面將同意書遞送進來，稱將依照相關法定程序進行辦理，證明過去市府堅持依法行政態度是合理的，也是「具體且有建設性的進度」。他最後說，樂見遠雄回應市府對公安的堅持、願意依照市府標準接受審查，這是市府看到遠雄回應以後，基本的態度表達。

這是否代表大巨蛋將續建？鄧家基說，收到同意書後市府會審慎評估，明早10點公布。

不過，過去遠雄都稱7項基準於法無據，今下午楊舜欽面對媒體詢問，也不願正面回應是否認同7項基準是否合乎法規，加上遠雄並未提出具體砍掉商業面積的方案，因此媒體會後也追問鄧家基，北市府認為遠雄「退讓的內容」到底是什麼？這樣真的算退讓嗎？

對此，鄧家基表示，遠雄從過去堅持北市府私設刑堂，到現在願意接受並儘速完成後續審查，市府會審慎評估，明早公布結果；至於所謂退讓，對方在記者會中也一直講退讓，這是市府所樂見。

(中時)