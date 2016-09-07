越南國際旅展 張花冠力推嘉義觀光

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嘉義縣政府配合政府「新南向」觀光政策，縣長張花冠昨天率團參加「2016越南胡志明市國際旅展觀光推廣活動」，大力行銷嘉義縣多元旅遊風貌。

嘉義縣政府今天表示，越南胡志明市旅展推廣會上，張花冠與旅展主委胡志明市旅遊局副局長呂國慶會談，雙方交流旅遊文化，並與越南當地旅遊團體及台灣旅行社交換意見，同時和台北雄獅、高雄惠康旅行社簽訂觀光合作備忘錄，力推嘉義觀光文化。

嘉義縣政府指出，越南經濟起飛，出國旅遊人數增多，張花冠前往參加旅展，開闢更多觀光客源，嘉義縣有阿里山、奮起湖、鰲鼓濕地、高跟鞋教堂與故宮南院等景點，是海外遊客來台必選觀光勝地。

張花冠認為，去年是台灣觀光蓬勃發展的一年，來台遊客超過千萬人次，今年則充滿挑戰，在陸客人數減少情況下，嘉義縣政府組團前往新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓推廣旅遊，同時與台灣旅行社保持聯繫提供協助，提升旅遊友善環境及品質，將遊客帶進嘉義。

嘉義縣政府說，張花冠以「悅客來嘉」為主題，推出「山」、「海」、「南故宮」及「235愛上我愛情天際線」等適合越南遊客的深度文化觀光遊程，大力行銷嘉義縣多元旅遊風貌。1050907

(中央社)