台電關懷社會 捐白米助南投弱勢
「我們不只賣電，賣得也是服務與關懷」，台電南投區處長蔡欽堂身體力行關懷社會，透過公益團體，捐助白米給縣內弱勢。
台灣電力公司南投區營業處長蔡欽堂就任後，積極貫徹以服務為本的精神，擴大觸及地方公益層面，中秋節前夕，訂購16箱、共120多包白米，贈送財團法人南投縣私立南投仁愛之家、南投縣生活重建協會、華山基金會魚池愛心天使站。
蔡欽堂9日將率熱心公益的員工，開車載著白米前往南投市、國姓鄉、魚池鄉交給公益團體。他今天說，台電除賣電供社會運作，也秉持「賣服務、賣關懷」精神，適逢秋節前夕，透過公益團體，以實際行動關懷南投縣內弱勢民眾。
蔡欽堂說，白米選購宜蘭青農種植的「台中秈10號」稻種，此舉除幫助南投弱勢，同時鼓勵青年返鄉投入各項產業，促進產業提升，而台電分分秒秒與民眾站在一起，「需要電、需要關懷的地方，都會有台電」，同時也盼傳達正面力量給社會、拋磚引玉。
蔡欽堂先前在花蓮任區處長就非常熱心公益，沒有官架子，與員工相處如同朋友，此次與幾名員工作業，向宜蘭「有田有米工作室」的碩士女農夫吳佳玲訂購，稻子耕作強調無農藥、無化肥、無除草劑，就算是贈送，也為受助民眾的健康把關。1050907
(中央社)
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