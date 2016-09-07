金牌好店選拔 鄭文燦：桃園好吃好玩

桃園市長鄭文燦今天指出，金牌好店選拔，選出30家金牌好店，市府將結合前6屆的金牌好店，推出金牌好店美食手冊，再結合市民卡優惠，以金牌好店LOGO成方便消費者識別。

鄭文燦今天出席「2016金牌好店選拔活動」頒獎暨成果發表會時表示，金牌好店在今年邁入第7屆，有149個店家報名，競爭相當激烈，由美食達人胡天蘭、徐天麟、許堂仁、賴曉梅、知名部落客肉魯及大口所組成的金牌評審團，經過書面審查及實地訪查二階段評審，精挑細選出30家金牌好店，包括中式料理16家及異國料理14家。

他說，即日起至10月10日前，民眾到2016金牌好店店家單筆消費滿500元，即可兌換摸彩券，透過金牌好店選拔活動，凸顯桃園的城市特色，展現桃園的美食文化。

他也表示，桃園市府將結合前6屆的金牌好店，總共175個店家，拍攝行銷影片、製作金牌好店優惠手冊，加強整體行銷，未來也將會結合市民卡，推出市民卡消費優惠，讓桃園的觀光業更興盛，讓美食成為桃園的城市魅力點，打造桃園成為多元文化的城市。

他提到，有關網友評論桃園不好吃、不好玩、很無聊，市府將更努力加強行銷桃園的觀光景點和亮點，包括桃園區的虎頭山、中壢區的新明夜市、牛肉麵等都很有特色，也會加強在海外的行銷宣傳，讓桃園的城市知名度更提高。

2016金牌好店選拔活動得獎名單（依餐廳名稱筆劃排序）如下：「中式滿漢大觀」為大母雞創意燉鍋、打鹿岸原住民人文主題餐廳、亨味食堂、柚子花花青春客家菜、香江匯、晶宴會館－桃園館、港點大師、華川宴麻辣火鍋、滇饌異域雲南大餐館。「中式風味小館」為My味廚房、一燒十味昭和園、十三張紅油炒手、匠骰子牛肉麵、傳香美食館、新百王餐廳、福相麻辣香鍋-桃園南平店。1050907

(中央社)