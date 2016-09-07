港股收低 恆生指數終止連4紅

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香港恆生指數今天終止連4紅，但追蹤在港掛牌陸股走勢的恆生國企股指數在大陸投資人資金擴大流入下，持續上揚走勢。

恆生指數收盤下挫0.2%，來到23741.81點。恆生國企股指數收盤上漲0.3%，來到9970.19點，連續第5天上揚。

在資訊科技和電信股領跌下，香港多數類股走低。

大陸資金持續大量透過滬港通流入香港股市，投資人期待類似的深港通能夠在11月啟動。1050907

(中央社)