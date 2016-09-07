知名色情網站遭駭 80多萬用戶曝光

著名情色影片網站Brazzers日前遭到駭客攻擊。（達志影像/Shutterstock）

著名情色影片網站Brazzers 日前傳出遭到駭客攻擊，整個網站被接管且讓網站上近80萬使用者的資料和私密影片曝光，而且這並非該網站首次被駭，網站公司承諾將修復並加強保障用戶隱私。

據英國獨立報（The Independent）報導，知名情色影片網站Brazzers日前被駭客入侵，包含網站主體和討論區論壇都被侵入，共有近80萬名用戶受影響。論壇是用戶們討論影片和最喜歡演員的園地，這些使用習慣和資料全數被赤裸裸地攤在網路上供人閱覽，這也意味著駭客們能使用帳號密碼進入每一個用戶的使用區內，假扮成不同的身份。

該網站安全部門表示，這次的駭客行為應該是想造成用戶們恐慌，攻擊這類論壇比偷取用戶信用卡資料更麻煩，畢竟這是許多成人極私密的幻想天地，一旦被「公開」，勢必造成許多嚴重的後果。但這不是此類論壇第一次被竊取用戶資料，2013年就曾有同樣軟體開發的論壇被竊取用戶資料並直接在網路上公開，引起眾人一片恐慌。

駭客透過網路攻擊取得私密資料後「解密」，似乎逐漸成為一種風潮。無論是政商、銀行類的機密文件，或是人性最私密的相關紀錄，都讓高度倚賴網路的人們人心惶惶。像是去年新創立的「偷情網站」Ashley Madison被駭客攻擊，釋出站內高達3,600萬筆用戶資料，包含原先受保護的照片、影片和姓名，再加上這次的事件，不禁讓人懷疑網路上有真正安全的地方嗎？

(中時電子報)