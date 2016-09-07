台成團隊研發新技術 10分鐘檢測是否拉K

快篩驗毒檢測儀器。（余祥攝）

國內藥物濫用情況的情況日益嚴重，但過去檢測K他命主要是以驗尿或驗血為主，無法靠警方路檢需驗出，成大與台大的團隊花費3年時間，開發出以唾液為檢體的手持可攜式毒品判讀機與快篩試劑，檢測時間只需10分鐘，不但方便，準確率高達更9成以上，未來可望成為測毒利器。

臨床測試顯示尿液中K他命濃度與唾液檢測相關性不錯，研究團隊開發之K他命自動判讀機，將可作為未來警政單位執行K他命或其他藥物濫用之路檢需求。

成功大學生物醫學工程學系教授陳家進表示，目前毒品篩檢，必須透過血液、尿液檢測，所需時間較長，還要到特地場所進行檢測，抽血需要專業人員，尿液也有隱私性問題，也容易被掉包。如果可以比照酒測，在路邊就能進行檢測，將會快速、方便許多。

陳家進表示，該研發以唾液為主體，受檢者只需口含唾液採集器1至3分鐘，再將唾液檢體滴入快篩檢測器內的試劑，5分鐘內自動完成判讀，約10分鐘就能檢驗出有無K他命反應，即將量產上市；此外，配合SD卡資料儲存，警方也可以當場紀錄嫌犯資料。

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(中時)