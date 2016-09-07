小黃被Uber叮得滿頭包 這個政策成及時雨

環保署今日召開瓦斯車補助再延長2年的修正協商公聽會，液化石油氣加氣站協會秘書長謝耀陞表示，雖然最近油價走低，但受到叫車平台Uber的衝擊，計程車業者經營辛苦，感謝政府能拉長補助時間，「一個月能省下5、6千元，也是不無小補 」。

環保署對瓦斯車的補助原本只到今年年底，環保署於8月預告修正「降低車用液化石油氣售價補助辦法」第3條，將補助時間再延長2年，至2018年年底，業者多半表達贊同，不過也提到，LPG車缺乏代檢場所的問題。

謝耀陞說，1988年，香港政府補助港幣4萬元，讓計程車汰換成瓦斯車，2010年，又補助港幣30萬元，讓這些車換成油電混合，或是純電動車，執行數年後，發現不論是在續航力，或是維修成本上，瓦斯車都明顯勝出，於是到了去年又換回瓦斯車，如果瓦斯車是可行且正確的政策，政府應該在配套上多有作為。

環保署空氣保護暨噪音管制處簡任視察胡明輝表示，很多項目不是環保署能管的，而是整體制度問題，汽車健檢不一定只能在加油站做，也許能有其他替代方式，這個部分會配合業者需求，努力再思考看看。

(中時)