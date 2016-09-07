2016非讀BOOK主持新秀 南師附小葉宥辰奪第一

非讀BOOK主持新秀南師附小葉霸宥辰勇奪第一。（黃文博翻攝）

台南市立圖書館舉辦的第二屆「非讀Book臺南愛讀冊」主持新秀徵選，今天下午在東區勝利國小舉行，徵選結果由南師附小葉宥辰勇奪第一，崇明國小林欣虹、進學國小劉存祐分居二、三名。前三名得獎者將獲邀參與「非讀Book臺南愛讀冊」節目主持，可望為優質閱讀節目注入新氣象，提供更多元豐富的互動性。

「非讀Book臺南愛讀冊」為台南市政府製播的優質閱讀節目， 102年節目獲台灣媒體觀察教育基金會評選為「10-12歲適齡兒童電視節目」，創下唯一一家地方性電視台自製兒少優質節目入選的殊榮。

主辦單位為發掘出喜愛閱讀且樂於分享的學童，並為節目注入新活力，提升節目的互動性及豐富度，去年首次辦理主持新秀徵選活動，有11位小朋友參加，今年第二屆徵選活動吸引24位小朋友報名參加，年齡層涵蓋小學2年級到6年級，小朋友在提問的掌控與舞台的表現都較往年更為大方、深入，令人驚豔。

專業評審團有台南市立圖書館長洪玉貞、三冠王暨雙子星有線電視副理羅啟浚、曾任電台主持人、現任「彩虹來了」創辦人暨《正興聞》總編輯高耀威、復興國中虞允平教師，以及歸仁國小30位高年級學生組成的學生評審團。除選出前三名外，另有學東國小黃昱銓獲得服裝造型獎、勝利國小黃茵茵獲得台風獎、立人國小陳柏緯獲得人緣獎。

(中時)