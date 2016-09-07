彰化推風力發電 小英：民進黨中部執政成敗關鍵

彰化縣長魏明谷今天在民進黨中常會以「綠能文化、智慧大縣」為題專案報告，要在彰化放3千支風車。發言人王閔生會後轉述蔡英文主席聽取專案報告後裁示，彰化的風場得天獨厚，應該好好的利用，如果成功的話，對民進黨在彰化，甚至中部地區，可以說是執政成敗的關鍵。蔡英文也強調，電業法修法也要趕快通過。

此外，外商投資問題，蔡英文表示，無論是投資障礙，或者需要協助的地方也要快速地來解決。另鹿港國家歷史風景區也是一個很大的計畫，目前決定由文化部負責跨部會協調，請各部會持續加速進行。

王閔生轉述蔡英文裁示指出，在建構綠能產業的時候，所需要的基礎建設等，都一定要規畫出來。彰化的風場得天獨厚，應該好好的利用，如果成功的話，對民進黨在彰化，甚至中部地區，可以說是執政成敗的關鍵，她要拜託大家加速來做。這絕對不是一個把風車做上去，電發出來就此結束的事，是一個很大很大的工程，無論是海事工程的能力，或是對於近海環保生態的影響，都要充分規畫溝通。

魏明谷會後指出，新政府希望2025年達到非核家園，尤其離岸風力的部分，彰化佔盡優勢，希望除了風力發電外，彰化、雲林日照最好，太陽能發電效率是最好的，台電已經要來彰化外海投資2千億，蓋2座海上變電所；丹麥也要投資1千4百億等，縣府希望能儘量開發台灣海峽風力的風場，讓它變成東方的沙烏地阿拉伯。能源局劃定台灣海域36塊最適合發展風力的場域，其中有21塊就在彰化縣外海。彰化縣得天獨厚，一年4季都有風；大陸棚最淺海域，退潮後，海埔新生地4到8公里，適合蓋離岸風場，在這邊組裝風力發電機組是最便宜的。

至於推動離岸風力是否會造成漁民傷害，引發抗爭？魏明谷表示，彰化的北部有台中火力發電廠，南部有六輕。兩害相權取其輕，所以能夠發展離岸風力，對於彰化縣民健康更有幫助。所以環盟並沒有反對風力發電，只是提醒要注意白海豚的生態問題。至於漁民問題，希望外海建置風力發電機組，協助農民轉型，做海上觀光。至於設置的發電容量，希望能建置3千支離岸風力發電機組，發電量約是3GW。

(中時)