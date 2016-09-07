雲林電影節登場 李進勇：走出客廳吧
雲林縣政府所屬的「68電影院」，雖僅68個席位，麻雀雖小五臟俱全，已連續舉辦第3屆雲林電影節，今年精選17部電影，從14日到18日播完，飲食片、人生百態片、動畫、國片都有，縣長李進勇呼籲民眾「走出客廳吧！」
14日晚上6點半在斗南火車站前廣場的開幕片是，甫獲台北電影節最佳劇情片等5項大獎的「只要我長大」，同時邀請獲最佳導演獎項的陳潔瑤出席。18日閉幕片是在西螺戲院露天播映陳泰州導演的「我們的那時此刻」。
中秋假期15日至18日，早上10點開始到晚上7點，連續4天每天播4場電影。
縣府新聞處表示，今年電影節四4個主題，飲食、人生百態滋味、童趣動畫、國片台灣味，總共8國17部，在68電影院上映，因位子有限，先以電話（05）5969368預約。
著名影片有戀戀銅鑼燒（日片）、史努比（美）、五星級魚干女（台）、香料共和國（希臘）、動物方城市（美）、念念（台）、葡萄酒之路（阿根廷）、愛上變身情人（韓）、維多莉亞（德）、深夜食堂（日）、菜鳥（台）、進擊的鼓手（美）、怪物的孩子（日）。
此次將有4位導演出席，分別是14日陳潔瑤，15日洪于茹老師、林泰州導演、17日鄭文堂導演。
李進勇表示，持續推動在地藝文活動，鼓勵民眾從客廳走出來，雲林行腳的大型演出是一種形式，電影節是另一種，以各種不同方式促進民眾之間的互動。
(中時)
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