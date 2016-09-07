政院文化會議 四大策略助影視產業發展
韓片屍速列車在台創億元票房，行政院今天召開文化會報，文化部也提出「提振影視內容發展架構報告」，將從資金面、產製面、通路面及環境面等四大政策思維，以雙軌基金，扶植國內影視產業發展。
資金面部分，包括「獎補助-投融資」雙軌基金、強化多元資金來源及專案投資輔導等行動策略；有關產製面部分，提出強化影視內容產製輔導措施、發展內容IP跨域應用人才培育、連結在地文化記憶等行動策略。
通路面部分，提出電視節目自製率、強化國片院線通路、拓展國際市場及新媒體、影像教育等行動策略；環境面部分，提出法規整備、建立影視專業中介組織、影視基地、整合公廣集團等行動策略。
對此，林揆表示，提振影視產業是項浩大工程，政府相當重視，也視為政府施政的重要標的。臺灣有好的人才，過去也曾創作出非常好的影視作品。提振影視產業，首先要留住本土人才，讓他們有發揮和學習的空間，亦可考慮引進國外人才，讓國內人才擁有與之交流的機會；另外，需培養需求人口，擴大國內市場，並提供基礎建設和設施，創造優質環境讓具創意的作品源源不絕。
林揆強調，針對提振影視產業的各項方法和加強面向，須視為未來會報討論的工作重點，讓臺灣影視產業往前走，他並期許未來幾年臺灣影視產業能有不同面貌。
(工商)
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