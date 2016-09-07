陸24所大學 入選QS世界大學五百強

QS昨天公布2016世界大學排名，中國大陸有24所大學進入全球500強。其中清華大學排名第24名，北京大學名列39名，復旦大學排43名。

人民日報報導，英國高等教育調查公司QS公布2016世界最佳大學排行榜，美國麻省理工學院連續5年排名第一。中國大陸有24所大學進入全球500強。

其中，大陸首次以清華、北大及復旦大學在全球前50強大學中拿下3席，僅次於美國和英國。

QS指出，這次排名的結果是基於過去5年全球100多個國家的7.4萬名學者和3.7萬家以上用人單位的評議，及對全球最大論文數據庫Scopus/Elsevier中的學術期刊和論文引用的數據分析。1050907

(中央社)