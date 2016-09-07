移民做的喔 美店家推創意三明治酸川普

紐約州熟食店推出創意料理川普三明治，以兩片吐司夾著與英文「胡扯」（baloney）同義的燻腸，搭配俄羅斯醬汁與一小條酸黃瓜，且由墨西哥人或穆斯林等移民專門烹調。

曼哈頓地區新聞社DNAinfo報導，斯魯普大道（Throop Avenue）與荷爾西街（Halsey Street）上的熟食店Olive Leaf Gourmet推出人氣川普三明治，一份售價6美元，每天售出約40份。

熟食店員工說，川普三明治起源於老闆穆巴雷茲（Omar Mubarez）與兩名員工之間的玩笑。穆巴雷茲說，他的靈感來自於在網路看到的川普三明治圖像，加上自己店裡的特色。

穆巴雷茲說：「三明治真的賣得很好。大家真的都很喜歡，經過的每個人都要跟招牌拍照。」老闆提到川普時說：「他在美國散布仇恨。」他又說，他絕對不會把票投給這位共和黨提名人。

穆巴雷茲沒有推出希拉蕊三明治的計畫，他說，他也不會把票投給希拉蕊。

臉書網友稱讚熟食店幽默。網友Brent Phrank Riberdy說：「這是史上最政治化的三明治。」Alexandru Muscalu說：「可以做一個充滿謊言的三明治嗎…就像狡猾的希…？？」

網友Gavin A. J. McLeod說：「川普三明治，可以咬咬看，但我吞不下去。」Allan Barry：「這三明治看起來有點小，這可能跟拿三明治的手掌大小有關。」（譯者：中央社張曉雯）1050907

(中央社)