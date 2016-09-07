富邦蔡承儒是龍迷 換掉葉總純屬謠傳！

富邦育樂總經理蔡承儒出席記者會。他小時候是龍迷，葉君璋當時也在陣中。（黃世麒攝）

富邦接手義大犀牛後，葉君璋將續任總教練。(本報系資料照)

富邦金控今正式與義大犀牛簽署合作備忘錄，對於球團總教練是否異動，富邦育樂總經理蔡承儒表示，總教練葉君璋會繼續留任，已經透過夠熟識的人告知葉總，請他放心，盡力打完這個球季。

小時候是味全龍迷的蔡承儒說：「滿支持葉總擔任總教練，相信他是很有想法的總教練，正式接手後，會利用夥伴或朋友的方式找時間與他深聊，對於球隊的藍圖規畫與目標。」

蔡承儒還提到，自己的角色就是吸取總教練的經驗，給予更多的軟硬體投入，讓教練團更快達到目標，這是他能做的。

(中時電子報)