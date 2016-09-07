南台科大舉辦Summer天籟美聲音樂會
南台科技大學今年為第七屆榮獲教育部全額補助辦理「樂齡大學」，課程規畫除配合教育部政策實施，亦通過教育部訪視。過去一年，校方成立「呷佰二樂活社」社團並籌組合唱團一起用歌聲帶歡笑給大眾。
南台樂齡大學暨呷佰二樂活社為幫長輩與家人共同創造美好夏日回憶，故籌辦「Summer天籟美聲音樂會」安排長輩與家人共同表演，並邀請盧燈茂副校長、高齡服務學士學位學程高家斌主任、幼兒園林春月園長及其他師長們共襄盛舉。活動中社團張黔生顧問就讀國小的孫子孫女演奏精彩的爵士鼓、木箱鼓與雙簧管；在周義清學員二胡伴奏下，陳添財社長演唱懷念的老歌；陳松江學員與孫子們一同表演管絃樂，合唱團與熱音社的曲目也穿插其中，高潮迭起的活動最後在溫馨的長輩慶生中完美落幕。
呷佰二樂活社顧問張黔生表示，在籌組「呷佰二樂活社」的過程中，學員希望有三大活動，包含阿公阿嬤說故事、成立合唱團訪視長照機構、舉辦代間音樂會，期間陸續完成前二項，終於今年暑假得以實現音樂饗宴。因此特別感謝校方提供完善的資源，以及趙品淳導師及參與人員的全力配合才能讓此活動圓滿完成。
南台科技大學樂齡大學長期深受學員們肯定與支持，並致力讓高齡者在退休後持續擁有社會參與、終身學習，促進身心靈的健康及提升生活品質。即日起報名，歡迎55歲以上的長輩一起來交朋友、一起活到老學到老。樂齡大學聯絡方式(06)2533131轉6001盧小姐。
(中時)
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