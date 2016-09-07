嘴快難捉摸 杜特蒂令中、美頭疼

在寮國舉行的東協峰會全體會議6日結束後，菲律賓總統杜特蒂手插褲袋，離開會場。（圖/美聯社）

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）以快嘴著稱，他因堅持菲律賓打擊販毒，有權法外處決毒販，不受美國以人權為名加以干涉，而脫口稱美國總統歐巴馬是「狗娘養的」。儘管美國因亞太再平衡的戰略需求，需要加強與菲律賓軍事合作，不太可能因杜特蒂逞口舌之快，而損及雙方關係。但令華府擔憂的是，杜特蒂行事反覆，難以捉摸。

CNN與彭博社（Bloomberg）指出，表面看來，美菲這兩個長期盟友間出現摩擦，似乎為中國提供了介入的好機會。不過事實上，這只令菲律賓元首顯得很不穩定。

廈門大學東南亞研究中心教授李金明指出，由於杜特蒂說話經常語無倫次，個性捉摸不定，今天說一套，明天又是另外一套，因此沒人會把這次的美菲摩擦是視為介入良機。

杜特蒂積極打擊毒販、罪犯與暴亂份子，經常對他們撂狠話，使他在渴望改革的菲律賓人氣扶搖直上。然而，對重視穩定的政府與企業來說，無論是法外處決，或是可能影響美菲關係的刺激言論，都人感到憂心。

菲律賓央行行長泰譚柯（Amando Tetangco）周二敦促杜特蒂政府，要準確地傳達訊息。他說，「我們所需要的，就是更善加解釋政府政策的目標，」以避免導致可能的誤解。

由於杜特蒂的「狗娘說」插曲，打斷了美菲原本預定6日在寮國東協峰會期間舉行的雙邊會。儘管美國曾在菲律賓殖民的歷史，曾引發菲國民眾的強烈情緒，導致1990年代將美軍逐出蘇比克灣（Subic Bay）。但在艾奎諾三世（Benigno Aquino III）積極經營下，雙方的安全合作關係逐漸升溫。

美菲2014年簽署新軍事協議，讓美國加強在菲律賓的軍事部署，而在雙方舉行聯合軍事演習期間，美國軍艦、戰機與部隊可在菲律賓輪駐超過兩個星期。對在南海加強固權的中國來說，這無異芒刺在背。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高級研究員史托里（Ian Storey）指出，「狗娘事件」是否會餘波蕩漾還有待觀察，但卻顯示菲律賓在杜特蒂掌權下，與美國關係的可能走向。

另一方面，對中國來說，杜特蒂也同樣難以捉摸。上個月他曾表示，希望年內舉行中菲雙邊會談，言猶在耳，第二天他便警告北京，南海主權引發的爭議若無解，將和中共「算帳」。此外，他並強烈表示，要是中國發動攻擊，「我向他們保證，如果你們闖進來，將會很血腥」。

由於菲律賓提出南海仲裁案，南海仲裁庭推翻北京的九段線主張，中菲關係陷入緊張。不過，中國南海研究院海洋科學研究所副所長康霖指出，雙方可以從海洋科研，環境保護及貿易等管道著手，來化解緊張。

不過，由於歐巴馬即將卸任，而杜特蒂又難以捉摸，一切似乎都充滿了變數。

(中時電子報)