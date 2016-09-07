港立法會候選人：選前有人叫我棄選

香港立法會選舉已經結束，1名棄選的候選人今天公開聲稱，選前他曾應朋友邀請到中國大陸深圳市，期間有人叫他棄選。

這名候選人名叫周永勤，屬於自由黨，是立法會新界西的候選人。

在選舉宣傳活動期間，周永勤突然公開宣布棄選，並聲稱受到威脅。其後，他離開香港。

官方香港電台報導，周永勤下午向媒體說，他選前應1名朋友邀請到深圳，聲稱討論選舉問題。到了當地酒店1個房間後，有3名不認識的人進房，叫他棄選。

報導引述周永勤說，這些人表示，可以向他身邊的人士「採取行動」，又說出他的家人的生活習慣和財政來源，令他「驚慌」。

但他又說，對方的行為沒有犯法，自己的家人也未受到騷擾。

周永勤並說，他無須向警方申請人身保護，也不擔心自己的安全。

被問到是否有把柄讓對方知道，周永勤說，他沒有什麼不法行為，也不知道誰是受益人或主使人，但相信公眾自有評論。

周永勤在所屬選區的知名度不高，選前外界相信他當選機會不大。1050907

(中央社)