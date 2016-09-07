大巨蛋是否續建 北市8日上午宣布

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台北市政府6月8日發函給遠雄，要求3個月內改善大巨蛋公安，否則解約。台北市副市長鄧家基今天下午召開記者會，表示樂見遠雄退讓，大巨蛋是否續建，明天上午10時宣布。

北市府給遠雄的大巨蛋改善期限，下午5時30分截止，遠雄趕在截止前的下午4時召開記者會，發言人楊舜欽稱遠雄「讓步」。

楊舜欽表示，遠雄願意盡速完成建造執照變更，依程序向台灣建築中心完成防火避難性能認可審查、向北市府都發局、環保局送件，完成法定程序，並已在下午將「同意並遵守相關事項」同意書送交北市府。1050907

(中央社)