成大驗毒新利器 一口唾液搞定
驗尿、驗血是現行警方驗毒的方法，成功大學今天宣布開發出可攜式唾液毒品快篩檢測系統，一口唾液，10分鐘內就能判讀有無毒品反應，精準度逾9成。
可攜式唾液毒品快篩檢測系統是由成大工程科學系教授林裕城研究團隊，在科技部支持下，以3年時間開發出來的。目前已技轉給業者，業者也視為爭取國內外市場的利器。
成大的可攜式唾液毒品快篩檢測系統，受檢者只需口含唾液採集器1至3分鐘，再將唾液檢體滴入快篩檢測器內的試劑，5分鐘內自動完成判讀，除判讀有無毒品反應，還能顯示毒品濃度，精準度達9成以上。
成大表示，現行臨檢驗毒，多採尿液或血液檢體，只是臨檢現場不一定有廁所，尿液篩檢收集檢體有其限制，血液檢體也有抽血問題，但可攜式唾液毒品快篩檢測系統可讓執法人員臨檢時不受場地限制，也沒有妨礙人權的疑慮，可取代現行的尿液、血液篩檢，省時有效率。
成大說，全世界毒品種類多，包括古柯鹼、大麻、安非他命、搖頭丸、K他命、大麻、嗎啡、海洛因等，台灣排名前三名的毒品是安非他命、K他命、嗎啡，成大唾液毒品快篩檢測系統就是針對這3種毒品驗毒，但未來成大也可配合需求，開發快篩其他類型毒品的試劑。
國外也有類似的檢測系統，但歐美進口要價約新台幣40萬元，成大開發的系統，只要6萬元至8萬元，非常具有競爭力。1050907
(中央社)
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