KANO文物 舊時嘉義館展出
嘉義市檜意森活村「KANO故事館」於7月底熄燈，由嘉義市商圈文化促進協會收藏的KANO文物，今天起無償借給「舊時嘉義館」展出。
檜意森活村因電影「KANO」而走紅，2年前由政府以OT（Operate Transfer）方式委託民間經營，並由嘉義市商圈文化促進協會承租編號T12檜木館，經營「KANO故事館」。
今年7月31日「KANO故事館」租約到期，檜村公司通知嘉義市商圈文化促進協會換館，並將租金從每月新台幣3萬5000元調漲至5萬5000元、外加抽成，協會認為成本負擔過大，只好忍痛收攤。
在嘉義市商圈文化促進協會的奔走下，今天將協會收藏的KANO文物，無償借給檜意森活村T21館，也就是霞光公司經營的「舊時嘉義館」做常態展出。
嘉義市長涂醒哲在啟用儀式上，將有總統蔡英文與他簽名的球棒，交給嘉義市商圈文化促進協會理事長邱國杰，再由邱國杰將球棒交給新經營者霞光公司總經理王天意。
市府指出，檜意森活村T21館是電影「KANO」片中教練近藤兵太郎的宿舍場景，除了展出KANO棒球文物、照片之外，還有日本昭和7年的嘉農「卒業證書」，瀰漫濃郁的懷古風情。1050907
(中央社)
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