逢甲新鮮人成長營 Lulu陳星合分享經驗

逢甲大學舉辦「新鮮人成長營」，請來藝人黃路梓茵(Lulu)及表演藝術家陳星合分享自己逐夢的經驗。黃路梓茵分享她在綜藝大哥旁邊所學，她說「想做到80分就必須準備到200分」。

逢甲大學在6、8日舉辦為期2天半的「新鮮人成長營」規劃專題演講，今年新鮮人成長營以「與眾不同，創造自我新價值」為主題，請來藝人Lulu黃路梓茵、表演藝術家陳星合勉勵新生把握人生階段，充實自己、勇敢逐夢。

黃路梓茵一開場就謙虛的說，以為演講都是請成功人士，沒想到自己會雀屏中選。「但其實我和大家一樣，正在追求夢想，並且每時每刻都經歷挫折」。

黃路梓茵表示，「要找到自己與眾不同的地方」。她舉例，她從小愛講話、愛唱歌、愛麥克風握在手中的感覺，所以她參加無數中英文演講比賽、在台語電台當兼職DJ、在「大學生了沒」的節目當固定班底，累積許多經驗，終於在畢業後，得到與吳宗憲合作主持節目的機會。

「回頭看就知道沒有任何一件事是白做的」，黃路梓茵鼓勵新生，「要會做夢，也要會畫藍圖，遇到問題要懂得動腦找方法，雖然哭泣是很好宣洩情緒的方式，但要記得設定鬧鐘，時間到了就繼續努力。」

她也提到，跟在主持界大哥身邊學到最重要的，就是永遠保持好奇心，隨時充實自己，「想做到80分，就必須準備到200分」。

陳星合表示，他在17歲那年看了太陽劇團的表演之後，就立志要成為該團的一員，而這個夢想在他27歲那年實現了，「當我採取行動，我離目標就更近一些了」。

因此，陳星合把握太陽劇團來台徵選表演者的機會，最終站上夢想中的舞台。陳星合希望以他的故事，鼓勵更多人踏出追求目標的第一步。

逢甲大學校長李秉乾也提醒新生保有初衷，善用大學4年，建立良好態度、培養軟實力、充實專業知識並學習跨領域合作，畢業之後就能具備實現夢想的能力。1050907

(中央社)