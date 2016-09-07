加州大學生失蹤20年 FBI續挖掘尋屍

警方與聯邦調查局（FBI）幹員今天在加州中部1所大學展開他們所稱的挖掘計畫，希望能找到20年前失蹤的19歲學生遺骸。

路透社報導，史瑪特（Kristin Smart）最後被人看見是1996年參加校外派對後走回宿舍的路上，宿舍是在聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）的加州理工州立大學（California Polytechnic State University）校內，當地位於洛杉磯西北方240公里處。

聖路易奧比斯波郡警長巴金生（Ian Parkinson）今天在挖掘現場的記者會上表示，當局希望藉此找到史瑪特案的線索，而這只是若干搜查範圍之一。

警局與FBI官員都拒絕透露為何在山腰展開新的挖掘工作，距離史瑪特失蹤當時搜查過的15公尺水泥字母「P」不遠，而這個字母代表這所學校。

根據FBI，最後在1996年5月25日凌晨2時前後看到史瑪特的人是她的同學佛羅雷斯（Paul Flores），佛羅雷斯在史瑪特失蹤後告訴警方，他當時陪著史瑪特走到距離宿舍大約1個街區的位置。

「聖路易奧比斯波論壇報」（The San Luis Obispo Tribune）報導，尋屍犬在當年調查時曾追蹤到佛羅雷斯的宿舍房間，目標是他的床墊，他因此在1996年6月受到警方偵訊，但並未因此案而遭逮捕或起訴。

報告指出，史瑪特的父母以過失致死罪名控告佛羅雷斯及校方，但因在刑事偵察期間，警方紀錄不公開，而致訴訟暫停。1050907

(中央社)