加州大學生失蹤20年 FBI續挖掘尋屍
警方與聯邦調查局（FBI）幹員今天在加州中部1所大學展開他們所稱的挖掘計畫，希望能找到20年前失蹤的19歲學生遺骸。
路透社報導，史瑪特（Kristin Smart）最後被人看見是1996年參加校外派對後走回宿舍的路上，宿舍是在聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）的加州理工州立大學（California Polytechnic State University）校內，當地位於洛杉磯西北方240公里處。
聖路易奧比斯波郡警長巴金生（Ian Parkinson）今天在挖掘現場的記者會上表示，當局希望藉此找到史瑪特案的線索，而這只是若干搜查範圍之一。
警局與FBI官員都拒絕透露為何在山腰展開新的挖掘工作，距離史瑪特失蹤當時搜查過的15公尺水泥字母「P」不遠，而這個字母代表這所學校。
根據FBI，最後在1996年5月25日凌晨2時前後看到史瑪特的人是她的同學佛羅雷斯（Paul Flores），佛羅雷斯在史瑪特失蹤後告訴警方，他當時陪著史瑪特走到距離宿舍大約1個街區的位置。
「聖路易奧比斯波論壇報」（The San Luis Obispo Tribune）報導，尋屍犬在當年調查時曾追蹤到佛羅雷斯的宿舍房間，目標是他的床墊，他因此在1996年6月受到警方偵訊，但並未因此案而遭逮捕或起訴。
報告指出，史瑪特的父母以過失致死罪名控告佛羅雷斯及校方，但因在刑事偵察期間，警方紀錄不公開，而致訴訟暫停。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。