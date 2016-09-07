澎湖博弈公投 民進黨：尊重縣民決定

民主進步黨表態反對澎湖設置賭場，澎湖國際化推動聯盟今天到民主進步黨前抗議，盼民進黨認真看待澎湖人的期待；民進黨回應表示，反對澎湖博弈立場不變，不過會尊重縣民決定。

澎湖二次博弈公投將於10月15日舉行，民進黨發言人黃適卓昨天表示，民進黨反對澎湖博弈的態度與立場與過去一致，始終沒有改變。

澎湖國際化推動聯盟總召集人陳猛與執行長莊光輝等人今天下午到民進黨中央黨部前抗議，他們指出，澎湖雖然擁有得天獨厚的觀光資源，但因受東北季風的影響，一年之中只有不到半年的時間有觀光客，嚴重影響澎湖發展的穩定性，也因此造成澎湖稅收長期不足。

他們表示，今天要提醒民進黨不要忘記人民對民進黨的信任，是來自於尊重人民的聲音，同時希望民進黨能認真看待澎湖鄉親的期待。

他們強調，澎湖人要的不是賭場，是新加坡模式的綜合娛樂城，是促進澎湖全面升級的重大國際投資。他們抗議之後向民進黨社運代表遞交請願聲明書，盼轉交兼任黨主席的總統蔡英文。

民進黨發言人王閔生稍後受訪表示，反對澎湖博弈之態度與立場與過去一致，始終沒有改變，為了澎湖的未來、孩子們的健康成長，民進黨支持澎湖鄉親用公投拒絕澎湖設置賭場，不過民進黨尊重縣民的決定，也尊重公投制度和程序。

此外，高雄市議員陳明澤疑涉賭案，王閔生說，中常委在今天的中常會中聽取高雄市黨部調查報告後，依民進黨規定，將本案送交下次中執會討論是否移送中評會議處。1050907

(中央社)