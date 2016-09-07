澎湖博弈公投 民進黨：尊重縣民決定
民主進步黨表態反對澎湖設置賭場，澎湖國際化推動聯盟今天到民主進步黨前抗議，盼民進黨認真看待澎湖人的期待；民進黨回應表示，反對澎湖博弈立場不變，不過會尊重縣民決定。
澎湖二次博弈公投將於10月15日舉行，民進黨發言人黃適卓昨天表示，民進黨反對澎湖博弈的態度與立場與過去一致，始終沒有改變。
澎湖國際化推動聯盟總召集人陳猛與執行長莊光輝等人今天下午到民進黨中央黨部前抗議，他們指出，澎湖雖然擁有得天獨厚的觀光資源，但因受東北季風的影響，一年之中只有不到半年的時間有觀光客，嚴重影響澎湖發展的穩定性，也因此造成澎湖稅收長期不足。
他們表示，今天要提醒民進黨不要忘記人民對民進黨的信任，是來自於尊重人民的聲音，同時希望民進黨能認真看待澎湖鄉親的期待。
他們強調，澎湖人要的不是賭場，是新加坡模式的綜合娛樂城，是促進澎湖全面升級的重大國際投資。他們抗議之後向民進黨社運代表遞交請願聲明書，盼轉交兼任黨主席的總統蔡英文。
民進黨發言人王閔生稍後受訪表示，反對澎湖博弈之態度與立場與過去一致，始終沒有改變，為了澎湖的未來、孩子們的健康成長，民進黨支持澎湖鄉親用公投拒絕澎湖設置賭場，不過民進黨尊重縣民的決定，也尊重公投制度和程序。
此外，高雄市議員陳明澤疑涉賭案，王閔生說，中常委在今天的中常會中聽取高雄市黨部調查報告後，依民進黨規定，將本案送交下次中執會討論是否移送中評會議處。1050907
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。