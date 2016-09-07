魏明谷訪日招商 盼引進大型商業中心
彰化縣長魏明谷率領縣府官員前往日本考察招商，魏明谷說，此行拜訪三井不動產等，希望這些公司到彰化進行大型商業中心的開發。
彰化縣政府今天在縣府新聞處咖啡藝廊舉辦「彰化縣政府赴日本考察綠能、都更、招商成果說明茶會」，魏明谷和建設處長戴瑞文一起出席，說明前往日本參訪及招商7天的成果。
魏明谷說，這次在日本拜訪了三井不動產、三菱地所以及西武集團等從事都市更新與開發的企業，向他們介紹彰化市東區都市計畫、彰南田中高鐵區等，希望他們能夠到彰化進行開發，尤其像是大型商業中心之類的開發案。
他表示，他們也拜訪了在日本投資74公頃太陽能電廠的NRE日本再生能源會社，也參訪了亞洲最大綠能基金Equis集團在日本茨城水戶市的太陽能電廠，縣府也和Equis集團達成正式合作共識，短期內共同簽署合作備忘錄，跟Equis展開合作夥伴關係。
魏明谷說，經濟部能源局評定全國36處優良離岸風場中，有21個集中在彰化外海，縣府將積極推動離岸風力發電，也會積極招商，努力爭取中央投資綠能產業的1兆8000億，希望彰化縣民未來使用的電能比其他縣市更便宜、更乾淨。1050907
(中央社)
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