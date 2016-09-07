新竹大遠百辦韓國文化節 推中秋八色烤肉組

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新竹大遠百今(7)日至20日舉辦韓國文化展，推出道地韓國物產及美味熟食，並祭出滿1,000元送50元十足抵用券、消費滿額送贈品。

新竹大遠百表示，韓國展當天消費單筆滿599元，還可以抽韓國來回機票；首3天憑韓國展當天單筆滿600元的發票，也兌換來店禮。

新竹大遠百指出，鑑於中秋節烤肉旺季將屆，也推出與韓國首爾同步、豐富多樣化的八色烤肉組合及銅盤烤肉組合並有贈品。

新竹大遠百說，10日至20日天天推出每日一物人氣商品，其中眾多商品買一送一。

(工商)