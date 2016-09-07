澎湖觀光人數創新高 可望破百萬

澎湖今年的觀光旅遊市場看好，根據澎湖縣政府旅遊處的觀光人數統計，截至今年7月底止，共計有73萬3734人，比去年同期增加10萬8000多人，今年可望突破百萬人數。

澎湖縣政府旅遊處指出，澎湖去年全年的觀光人數為97萬2968人，今年至7月份已達73萬餘人中，其中空運有56萬餘人，海運也高達17萬餘人，未來還有5個月的時間，觀光人數可望突破歷史的新高。

澎湖今年1至7月的觀光人數，幾乎每個月都比去年的同期增加，1至3月呈現增加1000至3000人的微幅成長，不過，自4月起至7月份，則每月增加1萬5000至1萬7000人以上，評估是花火節和暑假期間所帶來的觀光人潮。

澎湖今年1至7月份，觀光人數已達73萬餘人，至年底還有5個月的時間，這段期間，包括澎管處、縣政府等單位還舉辦有多項大型的體育賽事與觀光行銷活動，觀光人數突破百萬大關，只是時間早晚而已。1050907

(中央社)