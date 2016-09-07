女神卡卡曝新單曲歌詞 陸網民再掀論戰

美國流行歌手女神卡卡今天在社群媒體公布新單曲歌詞，對此，許多大陸網民再度提起她6月會見西藏精神領袖達賴喇嘛一事，稱「國家面前無偶像」，更指歌迷「賤粉只是太年輕」引發論戰。

女神卡卡（Lady Gaga）8月中旬在個人Instagram公布9月會推出全新單曲「Perfect Illusion」，並在今天凌晨上傳單曲歌詞。

歌詞公布後有大陸歌迷在微博轉貼，並留言表示期待，但也有許多大陸網民留言重提女神卡卡6月在美國會見達賴喇嘛一事，大陸網民並稱「國家面前無偶像，賤粉只是太年輕」，與歌迷爆發論戰。

有歌迷表示，「還是理解不了為什麼見達賴就等於藏獨」，有人則表示，「管國外對達賴的態度是啥，就我們而言，達賴是破壞民族團結的始作俑者。誰和他見就得上國際頭條。背黑鍋也是沒有辦法的。」

女神卡卡6月在美國市長會議與達賴喇嘛會面，兩人以「慈悲」為題談國際現狀，但相關照片與影片卻遭大陸網民謾罵。

當時，她發文表示，「我們必須保持一致。不僅對你的朋友慈悲，同樣也要對你的敵人慈悲。我們要共同努力爭取世界和平。」卻引發大陸網民砲轟「道貌岸然」，並不斷重申「國家面前，偶像退後」。1050907

(中央社)