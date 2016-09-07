魏明谷：彰化走文化觀光 較不受陸客減少影響
行政院政務委員張景森日前在臉書發文指出「陸客是我們最需要交的朋友」，不少縣市長紛紛表態。彰化縣長魏明谷今天表示，陸客都去隔壁的南投日月潭和嘉義阿里山，彰化主打文化觀光，如到鹿港的都是日本客，比較沒受到陸客減少的影響，不過彰化縣歡迎陸客，不歧視陸客。
魏明谷說，「我們山也不比人家高，海也不比人家清澈，彰化縣的觀光都是文化觀光，還有田尾公路花園，對我們比較沒影響。」對於是否歡迎陸客，魏明谷說，他們和張景森態度一樣，不要把陸客為敵，可以做朋友，「政府歸政府，民間歸民間，我們歡迎陸客，不會歧視陸客。」
(中時)
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