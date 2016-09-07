義大犀牛商品成絕響 球迷搶購

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我要評比

球迷湧入義大犀牛商品區，搶購將成絕響的犀牛商品，數量有限的大型犀牛娃娃，立即被秒殺，搶購一空。(鄭任南攝)

也有球迷要求與義大的吉祥物抱抱，一解不捨義大犀牛的心情。 (鄭任南攝)

購得商品的球迷也開始拍起與義大犀牛的告別紀念照。 (鄭任南攝)

富邦金控今天下午開記者會，確定將在11月1日接手義大犀牛，該隊商品將成絕響。晚間在新北市新莊球場，由犀牛迎戰桃猿，球迷大肆搶購義大犀牛商品。

(中時)