風從何處來？唐美雲從六祖壇經找創作

唐美雲歌仔戲團推出年度製作《風從何處來》。（唐美雲歌仔戲團提供）

「不是風動，不是幡動，是仁者心動。」國家文藝獎得主唐美雲引用佛教六祖慧能法師所言，推出年度製作《風從何處來》，講述戲班多角戀情的糾葛故事，明（8）日在台北首演。

風從何處來？唐美雲表示：「風從心來！」唐美雲表示，原始構想是演出完整的六祖慧能法師傳，但礙於篇幅，「兩個半小時的戲劇長度無法完整表現，編劇陳健星想了一個點子，取六祖慧能的一則典故作延伸，用戲中戲手法傳達六祖的智慧。」

唐美雲表示：「六祖慧能原本也是平凡人，甚至他並不識字，他的智慧也是從心而來，不在外在條件。」

「不是風動，不是幡動，是仁者心動」典故來自《六祖壇經》，兩名僧人看到旗子被風吹動，開始討論到底是風吹動了旗子，還是旗子自己在動？六祖法師見狀回答：「不是風動也不是旗子動，心才是關鍵點，是人的心在動。」

《風從何處來》描寫江湖戲班雙鳳班應國恩寺邀請，在六祖惠能誕辰慶典上演出一場〈衣缽記〉，這是講述在佛門裡爭奪衣缽的戲碼。不料在演出過程中，卻勾勒出戲班中潛伏已久的愛、恨、痴，戲班中的兩名師兄弟，因愛上同一位師姊，而師姊又另外心有所屬，這段多角戀情透過〈衣缽記〉裡的爭奪場面而一發不可收拾。

唐美雲表示，這場情感的爭奪戰，起源於人心，而解決的方法，也唯有把心放下，「當心定下來，外頭的風再大也不會受到影響了。」

今年不管是飾演舞台劇《人間條件》第一集裡的仙姑、《冥河幻想曲》裡的死神，還是環境劇場《見城》裡穿越古今的石城君，唐美雲在同一年裡完成多檔大戲要角演出，她表示，長年修習佛法、茹素對她的影響很大，「讓心安定很重要，心定了，就可以做很多事，這是六祖慧能法師給我的啟示。」

《風從何處來》明（8）日起至10日於台北城市舞台演出。

(中時)