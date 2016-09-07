放膽品嚐水果之王 遊新加坡必吃榴槤
榴槤有水果之王美譽，新加坡人視榴槤為珍饈美味，榴槤商家幾乎遍布超市或地鐵站旁市集，觀光客必定造訪的牛車水商圈裡，國際旅人也放膽品嚐這種口感香醇的「好味道」。
新加坡榴槤季大多分布每年中旬和年底，大多從馬來西亞柔佛州（Johor）和彭亨州（Pahang）進口，榴槤良莠與否，完全受天候影響，但無論價格是否飛漲，仍擋不住新加坡人嗜吃榴槤的味蕾。
談起榴槤經，新加坡大多數人都有一套選購榴槤撇步，別看榴槤殼外表雖刺手，金黃飽滿的果肉讓人食指大動，如同中醫問診需要「望聞問切」，挑選榴槤基本上不脫「搖拿聞敲」秘訣。
榴槤業者指出，一般挑榴槤大致上需要先感受一下重量，並非愈重愈好，再搖晃是否能聽到聲音，同時也要利用自己的精準嗅覺聞一下榴槤香氣，再敲敲榴槤看看是否有回聲。
記者實際走訪鄰近高文（Kovan）地鐵站旁巴剎的榴槤攤販，未剖開的各品種榴槤任君挑選，也有人為方便起見，直接購買已包裝好的榴槤打打牙祭。牛車水商圈裡，更有不少來自歐美的旅人擠在榴槤攤商前，品嚐有水果之王美譽的榴槤。
新加坡榴槤品種不少，貓山王、D24、XO24、D13、D101、金鳳、紅蝦、蘇丹王等，都是普遍的販售品種。其他諸如黑刺王、皇中皇、貓山后、青皮王、林鳳嬌等，也是相當出名的品種，口感互異。
雖然不少旅居新加坡的台商入境隨俗，充分感受榴槤的魅力，一到榴槤季節也大啖榴槤，但仍有台商無法認同這種水果所散出的口感與氣味，至今仍視為畏途。1050907
(中央社)
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