看好郵輪市場 歌詩達9月來台設分公司

看好台灣郵輪市場，嘉年華集團旗下歌詩達郵輪證實9月將在台設分公司，明年暑假有多個航次以基隆為母港，預計全年可吸引4萬台灣旅客搭乘。

國際郵輪每年平均成長8%，今年全球郵輪旅客上看2400萬人次，亞洲旅客可望突破220萬人，根據國際郵輪協會(CLIA)統計，2014年時台灣已經躍升為亞洲第3大郵輪客源市場，僅次於中國大陸和新加坡。

公主郵輪年初宣布，明年將以基隆港為固定母港，預計停靠超過100天，而看好台灣郵輪市場，全球最大嘉年華遊輪集團(Carnival Corporation & PLC)旗下的歌詩達郵輪也向中央社記者證實，將來台設分公司。

目前在台設有分公司的為麗星郵輪和公主郵輪，歌詩達9月在台設點之後，將成為第3個來台設置據點的郵輪品牌。

歌詩達郵輪資深銷售經理林耿宇表示，歌詩達郵輪日本分公司去年成立，今年的布局是台灣和韓國分公司，希望讓喜愛郵輪的旅客有不一樣的選擇。

談到為何會在台設分公司，林耿宇表示，今年夏季航線，從南韓釜山出發航行日本海的行程吸引了2000多名台灣旅客報名，可見郵輪對台灣人的吸引力，也加深歌詩達郵輪想深耕台灣的決心。

歌詩達郵輪強調義大利風格，除了原汁原味的義大利美食，船員們更是洋溢著義大利人的熱情，「乘客吃飯吃到一半可能就會被服務生拉著一起跳舞」，林耿宇表示，這是其他郵輪無法複製的一大優勢，相信能讓台灣旅客耳目一新。

顛覆郵輪客群都是銀髮族的刻板印象，歌詩達郵輪更適合親子同行，明年來台的幸運號船艙有超過半數都是可容納3人以上的家庭房，船上也有專屬於兒童的娛樂設施，額外付費的24小時保母服務，滿足大人、小孩需求。

搶攻親子族群，歌詩達郵輪明年在台也有多項計畫，包括幸運號將在明年暑假以基隆為母港提供7至8個航次，並和台灣雄獅、鳳凰、百威等旅行社合作，若加上亞洲其他航次，全年預計可吸引4萬台灣遊客搭乘。1050907

(中央社)