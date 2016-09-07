73歲日本老翁 創最老泳渡津輕海峽紀錄
73歲的日本老翁富永俊夫（Toshio Tominaga），今天以9小時58分成功泳渡津輕海峽，改寫最年長泳渡津輕海峽的紀錄。
法新社報導，支持者表示，富永俊夫耗費約10個小時泳渡位於本州與北海道間的津輕海峽，這個海峽因為海流強勁且難以預測，一般公認是世界上最難泳渡的海峽之一。
加油團團員守屋雅之（Masayuki Moriya，音譯）表示，津輕海峽最窄段寬度僅19.5公里，但富永在往北游的同時為對抗東向海流，總共游了38公里。
守屋在富永完成泳渡後數分鐘答覆記者：「富永累壞了，需要休息。」
守屋表示，原本眾人預期富永得花12小時游上45公里，但全程的大部分時間，海流較預期的弱，「到最後5公里時，他看來都很輕鬆，但最後階段因強勁的海流，讓他吃力許多。」
富永的支持者在臉書表示，富永俊夫今天凌晨5時28分（台灣時間凌晨4時28分）下水。9小時58分後，支持者們在臉書宣布富永抵達對岸，貼文寫道「他成為世界上達成這項壯舉最年長的人」。
原紀錄是2012年，61歲的美國婦人葛朗特-夏赫特（Pat Gallant-Charette）所締造。
至於最年輕泳渡津輕海峽的紀錄，是上個月由18歲的日本女子游泳選手長谷川保乃加（Honoka Hasegawa，音譯）所創。1050907
(中央社)
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