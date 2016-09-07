陸最大淡水湖鄱陽湖 1個月瘦身1/3
自8月5日長江九江段、鄱陽湖全線退下警戒水位以來，受長江來水量及降雨減少影響，大陸最大淡水湖鄱陽湖持續「瘦身」，截至今天上午8時，鄱陽湖通江水體面積較8月5日同期已縮小1/3。
新華社今天報導，據江西省水文局監測，截至上午8時，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位已降至14.26公尺，鄱陽湖通江水體面積2270平方公里，較8月5日同期減少1260平方公里，縮小1/3。同時，由於長江上游來水減少，鄱陽湖水量不斷補給長江，湖區容積減少約130億立方公尺，已累計補給長江水量約216億立方公尺。
8月5日晚間9時，在持續34天超警戒水位後，星子站水位與其19公尺警戒線持平並開始下降。水文局監測，受持續晴熱少雨天氣影響，8月中下旬以來，鄱陽湖水位下降加劇，單日最大降幅近0.3公尺。尤其是8月29日以來，星子站水位均低於歷史同期均值。
據江西省氣象臺預測，9月江西全省降雨量仍將偏少，贛北贛中部分地區旱情還將發展。
水文專家分析，鄱陽湖水位仍將持續下降，將可能對湖區農業生產、水生動植物生長及候鳥越冬，甚至城市生活、生產用水造成影響。1050907
(中央社)
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