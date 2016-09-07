南投登山條例三讀通過 送中央核備

南投縣登山活動管理自治條例草案今天在縣議會三讀通過，呈報中央核備後公告實施，在南投登山須帶通訊設備、保登山險。

「南投縣登山活動管理自治條例」草案今天在縣議會臨時會三讀通過，由於涉及罰則，將送中央核備後公告實施。根據條例規定，進入特殊管制山域應依登山計畫攀爬，不可改變登山路線及範圍、攜帶具定位功能器材及可供緊急聯絡的通信設備、由具緊急救護能力的領隊帶領、投保登山綜合險等。

根據自治條例，若在特殊管制山域登山，而發生事故，縣府可向登山者收取搜救費用，合法申請者，可由投保的登山綜合保險支付，而未符合規定入山者，除依違規項目開罰，仍須自負所有搜救費用。

有媒體報導南投縣重陽敬老金發放事宜。南投縣長林明溱在議場答詢說，重陽敬老金提高為新台幣1000元是全體議員提議，縣府依議會決議，衡量財政適度調整，依法編列預算發放，且多個縣市都以65歲為發放基準，南投過去以75歲為基準，縣府去年採納建議，調降為65歲，向長者表達敬意，合法合理。

林明溱說，南投財政持續改善，8月已降為152億元，縣府行有餘力，向縣內8萬5000多名長者表達敬意，此舉是南投社會福利政策，可接受公評，但有外縣市負債比南投多，敬老金卻比南投高，報導卻漠視，他不能接受雙重標準檢驗，且南投長者不是二等公民，不應該用雙重標準看待。1050907

(中央社)