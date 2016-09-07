王拓告別式見洪秀柱有感 蔡英文決定…
總統兼民進黨主席蔡英文今天在中常會中指出，她在前秘書長王拓的告別式中看到國民黨主席洪秀柱出席，讓她認為，「在未來，我們會全力促成跨黨派的合作，一起推動改革，大家一起來努力。」
蔡英文中常會一開始致詞時指出，王拓昨天的告別式，不只是我們黨內的同志出席，國民黨洪秀柱主席也到場致意。洪秀柱主席過去是資深的立委，跟王拓先生長期在教育委員會共事。王拓先生過世時，我也看到洪秀柱主席在臉書上，悼念這位能讓大家一起放下黨派歧見，攜手合作的戰友。
因此，蔡英文說，「面對改革，放下歧見，攜手合作，就是我們一直在努力的事，而且要持續努力的事情」。這個國家裡面一定有一些事情可以超越對立，她也很期待所有的政黨，在國家難題當前的時刻，都可以攜手合作，一起推動改革，讓台灣繼續前進。
(中時)
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