台鐵豐富車站通車 「豐」華再現「富」麗啟航
肩負轉運高鐵苗栗站旅客使命的台鐵豐富站，自103年9月19日開工動土，經歷近兩年的施工，在地方鄉親們殷殷企盼下，將在105年9月10日正式落成通車啟用。
新的豐富車站落實鐵路局「一站一特色」的規劃理念，以客家厝及苗栗古窯的磚紅與白石灰色調為基礎，搭配出富有客家風味的站體，此外站體外觀可見油桐花花瓣飄落的造景點綴，更使車站外觀添加客家風情。
新的豐富車站設有無障礙電梯兩部，汽車停車格42格、機車停車格108格、自行車停車格60格，站內更設有哺集乳室及親子廁所等，其功能已超越一般三等車站，新的豐富站與高鐵苗栗站直線距離僅90公尺，旅客轉乘徒步只需2分鐘即可抵達，非常便利，而台鐵豐富站自首班5時04分往基隆區間車，至末班0時29分往苗栗區間車，上、下行均含蓋高鐵苗栗站的發車時段，在轉運功能上勝任有餘，未來在雙鐵的通力合作下，除了南來北往更加便捷外，亦能帶動苗栗地區的繁榮與發展。
台鐵豐富車站啟用暨通車典禮，當日上午8時30分於會場同步發售紀念套票供鐵路迷紀念收藏，紀念套票以豐富車站的油桐花花瓣意象風格設計，內有豐富站上、下午的名片式月台票各1張，計發售800套，每套售價99元，每人限購5套，數量有限，售完為止。
(中時)
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