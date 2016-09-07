根基營造搶修台東校舍 7所學校完工
尼伯特風災造成台東校舍受損嚴重，根基營造無償接下台東4鄉14所中小學尼伯特風災重建工程，並動員1350人加入修繕行列，目前已經完成7所學校的重建工程，讓學校可以如期開學，根基營造表示，看見孩子們開心、安心上課，就是繼續努力的最大動力！
台東在尼伯特風災期間，共有73所學校受損，修繕工程預估將花費超過1.5億元，根基獲知台東縣政府招募企業認養學校復建工程後，立即認養14所學校，堪稱戰線最長，修繕項目最多、最零散的工程隨即啟動。
根基營造表示，復建工程不含先遣負責勘查、規劃的工程師與工程人員200人，修繕動員已多達1350人，經費超過2000萬，修繕原則除了快，更要細緻，同時還得兼顧耐用。
因此光材料部分，像是琉璃瓦、文化瓦，在當地資源缺乏或是已停產的狀況下，尋找、訂製就得花上最少半個多月時間。還有防颱鋁門窗、防水建材，不少都從北部訂製後運到台東，根基並主動修建學校年久失修的硬體，加強校舍的防災能力，讓學生上課更安心無負擔。
(中時)
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