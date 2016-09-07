辭外商業務 創業當製香師
32歲陳冠彣辭去外商業務、月入5萬元工作，到鹿港拜師，轉行當製香師，他在大雅鄉間租鐵皮廠房，與女友兩人製作手工線香、臥香、香塔，並獲選摘星青年計畫，進駐摘星山莊開店創業，獨創圓篆香餅禮盒，將傳統祭祀用途，導入文創時尚元素，開發年輕品香族群。
「業務工作有很多人應徵，但手工製香沒人學就會失傳！」陳冠彣對廟宇文化情有獨鍾，3年前不顧家人反對，辭去外商業務工作，投入手工製香一途，沒有家傳背景的他，勤跑鹿港向前輩請益，學得製香功夫，標榜不添加香精、石灰、助燃粉，堅持天然製香。
光是「掄香」這個動作，陳冠彣就學三個月，他靠誠意決心得到老師傅秘方真傳，每天與香粉為伍，形容「製香就像調香水」；陳冠彣開創「馨心齋」品牌，以「香品傳承創新」入選摘星青年計畫，進駐摘星山莊開店。
陳冠彣以摘星山莊門樓的交趾陶對聯為發想，開發「摘星傳馨香品禮盒」，浮印「明月松間照，清泉河上流」特殊圓篆字體，在中秋前夕推出，鼓勵民眾過節「賞月聞香」；為將祭祀燒香轉型居家薰香，陳冠彣在摘星山莊店舖，提供香塔DIY體驗，民眾只要提前預約，即可以200元自製30顆香塔，推動手工香年輕化。
(中時)
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