富邦11月接手義大犀牛 「3到5年證明自己」

富邦育樂總經理蔡承儒親自出席記者會。（黃世麒攝）

富邦公司今與義大球團正式簽署合作備忘錄，義大犀牛從11月1日開始正式轉交給富邦育樂，代表富邦正式踏進中職，富邦金控總經理許婉美表示，對義大這四年支持職棒，送上最高的敬意，未來接手後，會給予球員更好的發展舞台，與球迷更好的看球環境。

富邦育樂總經理蔡承儒說，會利用3到5年來證明自己，會慢慢到位，積極幫助職棒做的更好，一開始可能會是硬體成分投入，會長期規劃，做一定會做到最好。

目前富邦踏進SBL富邦勇士隊兩年多，蔡承儒表示，籃球隊經營兩年多，不過中職要經營主場，場次球員更方面都比較複雜，期盼未來的團隊能夠做的很好，第一年則是會利用巡迴球場的方式，來累積經驗，透過評估，來確定未來主場的所在地。

中職聯盟會長吳志揚今也見證雙方簽署備忘錄，吳志揚表示，很謝謝義大這四年來對於職棒的投入，也很感謝富邦加入，期盼富邦整個集團力量透過各種行銷管道讓職棒市場更加活絡，一起把聯盟做的更好不斷會有更多話題這樣一股氣勢順勢穩健的出現五六隊這是最大的期望。

(中時電子報)