百貨日韓美食展登場 遠百消費滿額送機票

遠東百貨韓國展今開跑，預計業績將倍數成長。(業者提供)

遠東百貨「韓流魅力盡在遠百」韓國展活動今(7)日開跑，遠東百貨總經理徐雪芳、駐台北韓國代表趙百相、韓國農水產食品流通公社處長吳炯輐、韓國食品進口商聯合會會長楊民豪皆出席開幕儀式，徐雪芳表示，2013年第一波韓國展業績約1,800萬元台幣，今年可望突破4,000萬。

遠東百貨從2013年起與aT農水產流通公社合作合作，推出「韓流魅力盡在遠百」韓國展活動， 第二波韓國展今在Mega city板橋大遠百、桃園、新竹大遠百、高雄大遠百、花蓮登場，不管是特色小吃、物產或日用保養品，都搶先引進以往所見不到的韓國商品。

板橋大遠百更是主打獨家蒐羅，如在韓國超火、紅宋仲基代言的LG PERIOE PumPing按壓式牙膏、韓國當紅流行的杏仁果零食以及韓國第一拉麵品牌Teumsae等；此外，只要憑韓國展活動現場當日單筆滿599元以上之發票，即可兌換抽獎券乙張，就有機會抽中韓國來回機票。

京華城也將於9月14日舉辦日本物產展，共延攬東京、京都、九州、沖繩、北海道、神戶、廣島、靜岡的當地美食小吃、甜點、冷凍海鮮、特級農產品、和風工藝，並邀請日本職人現場實演，提供最道地的日式料理，讓消費者不用飛日本，就可把日本美食吃透透。

(時報周刊)