78台人涉在亞美尼亞詐騙遭遣陸 外交部抗議

針對78名我國人在亞美尼亞疑涉電信詐騙遭強行遣送中國大陸，外交部今表示嚴正抗議，亞美尼亞政府在未告知我方且違背當事人意願之情況下，逕將我國籍人士強行遣送中國大陸，要求亞美尼亞政府提出合理說明。

外交部說，8月26日得知我國人遭亞美尼亞警方查扣護照與通信器材並被限制人身自由，我駐俄羅斯代表處即積極與亞美尼亞相關單位及我國人委託律師接洽瞭解案情，我駐俄羅斯代表王建業率員親赴亞美尼亞，但是亞美尼亞除拒絕發給我駐俄處人員簽證外，並向國人委任律師隱瞞被羈押國人行蹤，導致我方無法追蹤我國人下落及維護其等司法權益。

外交部表示，亞美尼亞政府在偵調期間拒絕提供案情，並試圖隱藏我被捕國人行蹤，全案偵證過程缺乏正當法律程序，亞美尼亞政府此等行為實已嚴重侵犯人權，並違反國際法原則與慣例。外交部對於亞美尼亞政府上述做法深表遺憾，將透過管道向國際人權組織反映亞美尼亞違反程序、侵犯人權等行為。

(中時)